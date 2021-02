Atalanta, mistero Hateboer: pareri medici diversi e l'operazione resta in bilico

L'Atalanta rischia di perdere Hans Hateboer per un lungo periodo. Il difensore olandese ieri non era a Zingonia ("fermo ai box", come spiega il comunicato ufficiale) perché in questi giorni ha chiesto un permesso per andare in Olanda e farsi seguire da un medico di fiducia. Questo perché, dopo tre consulti da tre differenti équipe, l'infortunio al metatarso non ha ancora una soluzione univoca. Ci sono due scenari possibili: dovesse operarsi la stagione sarebbe finita, con il grosso rischio di dovere saltare gli Europei. Altrimenti, se l'osso dovesse rinsaldarsi, ci sarà comunque un lungo stop perché Hateboer è un giocatore di corsa e, quindi, avrebbe bisogno di una riatletizzazione. Impossibile in tempi rapidi.