Atalanta, non solo Gosens ko: problemi fisici anche per Toloi e Demiral

Ultimissime da casa Atalanta in vista della gara contro il Milan, in programma domenica sera al Gewiss Stadium (ore 20.45). Gasperini deve infatti valutare alcune criticità in difesa dopo l'infortunio occorso a Gosens: Toloi accusa un fastidio all'adduttore, mentre Demiral ha un problema al flessore. Domani entrambi i giocatori verranno valutati in vista della partita col Milan. A riportarlo è Tuttomercatoweb.