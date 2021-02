Atalanta, nulla di grave per l'ex azzurro Zapata: escluse lesioni muscolari

Arrivano buone notizie per l’Atalanta in merito alla condizioni di Duvan Zapata, attaccante colombiano infortunatosi nel match di Champions League contro il Real Madrid. L’ex Napoli nelle scorse ore ha sostenuto controlli clinici che hanno escluso lesioni muscolari. Per quanto riguarda gli altri giocatori agli ordini di Gian Piero Gasperini Sutalo e Ruggeri quest’oggi hanno lavorato a parte per un fastidio alla caviglia.