Atalanta, numeri da urlo per l'attacco: mai nessuno aveva segnato così tanto dopo 9 giornate

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà la prossima avversaria del Napoli e può contare su un rendimento offensivo da record: miglior attacco del campionato con 28 reti (un record assoluto in Italia dopo nove partite giocate nell'era dei tre punti a vittoria): 8 in più dell'Inter, 10 in più del Napoli e ben 12 in più della capolista Juventus!. Numeri da urlo, frutto delle idee offensive del Gasp, ma anche di un mercato che là davanti quest'estate ha confermato pezzi da novanta come Ilicic (doppietta e rigore procurato soltanto oggi), Gomez (due assist) e Zapata (infortunato), arricchendolo con un cannoniere di razza quale Muriel (tripletta e man of the match) e un talento puro (e in crescita) come Malinovskyi.