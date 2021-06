Atalanta, offerta non soddisfacente per Koopmeiners: la richiesta dell’AZ

L’Atalanta continua a trattare Teun Koopmeiners, centrocampista olandese in forza all’AZ Alkmaar. La società bergamasca vuole rinforzare il reparto centrale del campo con il mediano olandese. L’offerta fatta all’AZ è di circa 14 milioni, ma per ora non è ritenuta soddisfacente. L’AZ chiede 20 milioni per il cartellino del giocatore. A riferirlo è il giornalista di Sky Manuele Baiocchini ai microfoni dell’emittente satellitare.