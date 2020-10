Atalanta, per Gosens solo una botta: recupererà per il Napoli

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell'esterno dell'Atalanta Robin Gosens. Il tedesco era uscito malconcio dalla partita di Nations League di ieri sera tra Germania e Svizzera, per l'atalantino buone notizie, infatti si tratta solo di una botta. Oggi il giocatore ha svolto quindi un lavoro differenziato, cosa che in casa Atalanta accade a chi ha giocato il giorno precedente. A questo punto cresce l'ottimismo per i bergamaschi di avere Gosens in campo sabato contro il Napoli.