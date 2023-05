Atalanta, per Zapata stagione maledetta: altro infortunio e stagione finita?

Duvan Zapata vittima di un ennesimo infortunio muscolare.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Duvan Zapata vittima di un ennesimo infortunio muscolare. Nel momento migliore per il colombiano un nuovo stop che complica i piani di Gasperini per questo rush finale: nell'allenamento di ieri a Zingonia si è fermato l'ex Napoli. Nelle prossime ore, come sottolineato da L'Eco di Bergamo ci saranno gli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio e i seguenti tempi di recupero... anche se le sensazioni in casa Atalanta non sono per niente positive, con il rischio di aver terminato la stagione con largo anticipo.