Atalanta, Percassi: "Champions? Tutti gli obiettivi sono ancora possibili"

"La politica dell'Atalanta non cambia di una virgola". Parola di Luca Percassi. L'amministratore delegato della Dea ha parlato a L'Eco di Bergamo, partendo dal recente ingresso dell'affarista italo-americano Steve Pagliuca in società con una quota di maggioranza: "Non saremo indeboliti, a prescindere dall'ingresso in Champions League. Pagliuca porta enormi potenzialità commerciali e ci ha scelti perché apprezza le nostre strategie, non per cambiarle".

Ma se il 22 maggio l'Atalanta fosse fuori dalla Champions?

"E cosa dovrebbe cambiare? A due mesi dalla fine del campionato tutti gli obiettivi sono ancora possibili. E comunque l'Atalanta non è sempre stata in Champions nella sua storia, non sarà questo a cambiare le nostre strategie".