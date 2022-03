Atalanta, Pezzella: "Come ha fatto l'arbitro a non darci rigore o andare almeno al VAR?"

Intervistato dai canali ufficiali dell’Atalanta, il difensore Giuseppe Pezzella commenta così il match vinto sul campo del Bologna

Intervistato dai canali ufficiali dell’Atalanta, il difensore Giuseppe Pezzella commenta così il match vinto sul campo del Bologna: “Siamo felici per questa partita, è stata molto dura contro una squadra tosta. Siamo felici per il gol del ragazzino Cissé. Anche in allenamento abbiamo sempre dato tutto. Oggi mi chiedo come abbia fatto l’arbitro a non fischiare rigore o almeno andare al VAR, è una cosa che si sta susseguendo sempre di partita in partita e sempre contro di noi. La sosta arriva proprio a fagiolo, anche se saremo in quattro ad allenarci a Zingonia. Passiamo questi giorni un po’ più sereni prima di rituffarci nel rush finale”.