Atalanta, piace il terzino Giannoulis del Paok: lo ha seguito anche il Napoli

Nome nuovo per le corsie laterali per l'Atalanta. Si tratta di Dimitrios Giannoulis, 24 anni, di proprietà del Paok. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il terzino in Italia è stato seguito da vari club, principalmente il Napoli, che assieme a Tsimikas (appena passato dall’Olympiakos al Liverpool) lo aveva individuato come possibile vice di Mario Rui. Un interesse, quello della Dea, che si sarebbe scaldato di nuovo recentemente, considerando la possibile partenza di Reca.