Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: out Ilicic e Muriel. Pedro torna titolare

Sono ufficiali le formazioni della sfida delle 18 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma. Gasperini, oltre all'annunciata assenza di Gomez dai convocati, rinuncia dal 1' anche a Ilicic e Muriel, schierando Zapata unica punta con Pessina e Malinovskyi alle sue spalle. In casa Roma, invece, Fonseca si presenta con la difesa a tre, e con Pellegrini che per l'occasione viene arretrato in mediana assieme a Veretout. Davanti Pedro, al rientro da titolare dopo aver cominciato in panchina la scorsa col Toro, e Mkhitaryan dietro l'alfiere Dzeko.

Atalanta (3-4-2-1)::Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.