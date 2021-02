Atalanta, Romero: "Crediamo di poter battere il Real Madrid"

In vista dell'andata degli ottavi di finale, UEFA.com ha intervistato il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, che ha parlato di Real Madrid e Sergio Ramos, uno dei suoi idoli di sempre, dell'importanza di Gian Piero Gasperini e del sogno di giocare la Champions League.

Siete stati sorteggiati contro una grande squadra come il Real Madrid. Che sfida sarà?

"Indubbiamente il Real è un club che ha una grandissima storia. Al momento non è al massimo della forma ma noi siamo concentrati solo su noi stessi. Crediamo di poter vincere. Crediamo in noi stessi. Saranno due grandi partite. Naturalmente dovremo fare una grande prestazione per andare ai quarti di finale a spese di un avversario così forte e prestigioso. Sarà difficilissimo ma noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi, continueremo a proporre il nostro calcio".