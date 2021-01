Atalanta, Romero falso positivo? "Tre test negativi dopo la positività, attendo il via libera"

Cristiano Romero, difensore dell'Atalanta che sfiderà il Napoli in Coppa Italia, ha lasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram dopo la posititivà al tampone che lo costringerà a saltre il match con la Lazio: "Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare. Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi. Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l'autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni".