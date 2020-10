Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali: maxi-turnover per Gasperini

Da un lato l'Atalanta, reduce in campionato dal pesante k.o. con il Napoli e in Champions League dal roboante successo sul campo del Midtjylland. Dall'altro la Sampdoria, nona in classifica e brava a collezionare - un po' a sorpresa - due vittorie di seguito con Fiorentina e Lazio. Ad aprire questo sabato di Serie A, nel match valido per la quinta giornata di campionato, toccherà a queste due compagini. Poco più di un'ora al fischio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo, di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Si prevedeva un po' di turnover in casa Atalanta, ma Gian Piero Gasperini va oltre ogni aspettativa, cambiando ben sette undicesimi della formazione vista in Champions League. In difesa toccherà a Sutalo e Palomino affiancare Djimsiti. Cambiano entrambi gli esterni: Depaoli al posto di Hateboer, Mojica in luogo di Gosens. In mediana riposa Freuler, così in campo vanno de Roon e Pasalic. Davanti chance dal 1' per Lammers, affiancato da Ilicic e con 'Papu' Gomez alle spalle.

Claudio Ranieri invece opta per il 4-2-3-1 con Audero in porta, Bereszynski e Augello sulle corsie laterali e il pacchetto arretrato completato ancora da Yoshida e Tonelli. A centrocampo Ekdal e Thorsby i centrali, dunque il nuovo acquisto Adrien Silva va in panchina. In attacco confermassimo Quagliarella. Alle sue spalle Jankto vince il ballottaggio con Keita per la fascia destra, con Ramirez in mezzo e Damsgaard a sinistra.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, de Roon, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. A disposizione: Radunovic, Rossi, Toloi, Gosens, Muriel, Freuler, Romero, Malinovskyi, Pessina, Hateboer, Miranchuk, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ekdal, Thorsby; Jankto, Ramirez, Damsgaard; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Silva, Verre, Balde, Colley, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari, Léris, Prelec Allenatore: Claudio Ranieri