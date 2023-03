Atalanta, Scalvini, Palomino e Zappacosta in gruppo: possibile convocazione per Napoli

Buone notizie dall'infermeria per Gian Piero Gasperini, in vista della sfida contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie dall'infermeria per Gian Piero Gasperini, in vista della sfida contro il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, Giorgio Scalvini, Jose Palomino e Davide Zappacosta si sono allenati con il resto del gruppo e vanno verso la convocazione per la sfida contro il Napoli in programma per sabato alle 18.