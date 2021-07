Atalanta, scelto il nuovo difensore per sostituire Romero: ma costa troppo

Il mercato dei difensori sta animando le trattative in Premier League, con un nome in particolare - Sven Botman - che attira le attenzioni di diversi club (West Ham ma anche City e United, ndr). L'olandese del Lille però - riporta Sky Sports UK - piace molto anche all'Atalanta, tanto che - si legge - rappresenterebbe ad oggi la prima scelta del club nerazzurro per sostituire il partente Romero (Tottenham sempre in pole). Il Lille vorrebbe tenere il giocatore classe 2000, ma le difficoltà economiche dei club della Ligue 1 impongono delle valutazioni. Il prezzo del cartellino, infatti, ad oggi è alto: 27 milioni di sterline, ovvero circa 30 milioni di euro. Senza sconti.