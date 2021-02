Atalanta, seduta mattutina in vista del Napoli: differenziato per due big di Gasperini

Seduta mattutina per l'Atalanta all'indomani del successo contro la Lazio e due giorni prima della semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Ecco il report del club orobico: "Nerazzurri subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021 in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Squadra divisa in due gruppi di lavoro in base al minutaggio nella partita di ieri. Allenamento differenziato per Hateboer, Muriel e Šutalo. Domani, martedì 2 febbraio, ultimo allenamento, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, prima della partenza per il capoluogo campano".