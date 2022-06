Atalanta, senza Champions niente risorse: Demiral non verrà riscattato

L'Atalanta ha deciso di non riscattare Merih Demiral, difensore centrale turco che nei mesi passati è stato seguito anche dal Real Madrid.

L'Atalanta ha deciso di non riscattare Merih Demiral, difensore centrale turco che nei mesi passati è stato seguito anche dal Real Madrid. Probabilmente è pesato l'ultima parte del campionato, in cui è stato più volte escluso dai titolari, ma anche la volontà di giocare una coppa europea da parte del calciatore. Così niente riscatto, che era fissato a 20 milioni più bonus e rientro alla Juventus, con lo 0% di possibilità di permanenza. Probabile il rientro in uno scambio più ampio, mentre per ora è da escludere il Newcastle: Demiral non ha intenzione di accettare un'eventuale proposta, almeno al momento. A scriverlo è Tuttomercatoweb.