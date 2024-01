Atalanta show! Manita al Frosinone e -1 dalla zona Champions

Finisce 5-0 al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A

Finisce 5-0 al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A. La Dea è padrona del campo e il risultato non è mai in discussione. Grazie a questa vittoria, Gasperini si porta al quinto posto, distante solo un punto dalla Fiorentina quarta.

L'Atalanta ha deciso di non commettere l'unico errore possibile, quello di dare per scontata una gara da vincere prima di tutto sul campo. I nerazzurri hanno iniziato col piede premuto sull'acceleratore affidandosi al solito Holm, diventato ormai un punto di riferimento sulla corsia destra: il numero 3 nerazzurro si è procurato un calcio di rigore all'8' trasformato poi da Koopmeiners, al suo quarto gol consecutivo nel giro di tre partite. Il momento di confusione da parte degli ospiti si è palesato nel giro di due minuti in cui i padroni di casa sono riusciti ad andare a segno per due volte: prima con Ederson, lasciato completamente solo in area avversaria, poi con De Ketelaere, a segno con un tiro dal limite praticamente imparabile. Gli ospiti hanno provato a reagire con Mazzitelli, ma le due conclusioni del centrocampista giallazzurro hanno avuto esito negativo, così come la prima frazione giocata praticamente col freno a mano tirato.

Il copione andato in scena nel primo tempo ha permesso all'Atalanta di gestire senza mai affondare, Gasperini ha pensato più alle rotazioni e a far rifiatare i suoi, il Frosinone invece ha faticato parecchio: nemmeno i tre cambi operati da Di Francesco a inizio ripresa hanno dato una scossa a una squadra scarica sia mentalmente che fisicamente. La gara è scivolata via senza troppi sussulti, i bergamaschi hanno chiuso la serata con la conclusione di Zappacosta e il gol di Holm in mischia: 5-0. Una vittoria fondamentale in chiave europea.