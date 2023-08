Atalanta, si chiude l'affare col Milan: De Ketelaere ha detto sì, programmate le visite

In queste ore il trequartista belga e la Dea stanno definendo gli ultimi passaggi formali per poi iniziare le visite mediche

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutto pronto per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. In queste ore il trequartista belga e la Dea stanno definendo gli ultimi passaggi formali per poi iniziare le visite mediche, previste tra oggi e domani.

L'accordo tra le parti è però ormai totale, racconta Tuttomercatoweb.com. Il giocatore firmerà un contratto di un anno con opzione per le successive quattro stagioni. Al Milan, invece, 3mln di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 26mln oltre ad altri 4 di bonus legati a obiettivi.