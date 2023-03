Atalanta, si ferma Zappacosta: è a rischio per la trasferta di Napoli

Un forfait dell'ultimo minuto in casa Atalanta, che a pochi istanti dall'inizio della partita contro l'Udinese perde Davide Zappacosta.

Un forfait dell'ultimo minuto in casa Atalanta, che a pochi istanti dall'inizio della partita contro l'Udinese perde Davide Zappacosta, scelto tra i titolari da Gian Piero Gasperini. Un problema nel riscaldamento per l'esterno della Dea, costretto a fermarsi per un fastidio all'inguine che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto schiererà Matteo Ruggeri, con Zappacosta che andrà comunque in panchina.