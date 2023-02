Atalanta, si svuota l'infermeria: Gasp spera nel recupero di due big per Napoli

Arrivano novità dall'infermeria dell'Atalanta.

Arrivano novità dall'infermeria dell'Atalanta. Mario Pasalic nella giornata di oggi ha lavorato con il resto del gruppo, mentre Duvan Zapata ha svolto una seduta individuale. Il croato sarà dunque certamente a disposizione per la sfida di sabato contro l'Udinese, con il colombiano che proverà a recuperare per la stessa gara casalinga contro i nerazzurri. Entrambi dovrebbero essere, quindi, a disposizione di Gasperini per la trasferta di Napoli.