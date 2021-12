Atalanta, slittano le visite di Boga ma il colpo non è a rischio: Gasperini aspetta l'ivoriano

Uno slittamento che non cambia di fatto nulla nel buon esito della trattativa tra Atalanta e Sassuolo per Jeremie Boga. L'ivoriano è atteso a Bergamo entro la fine dell'anno per le visite mediche per poi iniziare l'avventura alla corte di Gian Piero Gasperini. 22 milioni di euro nelle casse del club di Carnevali più bonus, per Boga si prospetta un ruolo in una delle due seconde punte alle spalle di Duvan Zapata. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com