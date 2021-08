Atalanta, soffiato Zappacosta alla Fiorentina: domani le visite mediche

L'Atalanta ha scelto Davide Zappacosta per completare il reparto esterni alla luce del lungo stop di Hans Hateboer, tornato in Olanda per operarsi al quinto metatarso del piede sinistro: un affare che aiuta Gasperini e che non "pesa" sul discorso liste, visto che l'esterno è cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro. Fissate per domani le visite mediche dell'esterno con la sua "nuova" squadra.