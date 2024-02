Atalanta straripante! La Dea demolisce 3-0 il Sassuolo e si dà alla fuga

Finisce sul risultato di 3-0 il match tra Atalanta e Sassuolo, valido per la 25esima giornata di Serie A

Finisce sul risultato di 3-0 il matchdel Gewiss Stadium tra Atalanta e Sassuolo, valido per la 25esima giornata di Serie A. Il match viene sbloccato da Pasalic che spinge in rete una respinta imprecisa di Consigli dopo il tiro di Miranchuk. Poi, quanto succede nel finale di primo tempo ha del clamoroso. Il Sassuolo guadagna calcio di rigore per un fallo di mano di Scalvini. Dal dischetto si presenta Pinamonti che apre il piattone e si fa respingere la battuta da Carnesecchi. L'arbitro Prontera però decreta che si debba ripetere, perché Kolasinac era entrato anzitempo in area. Questa volta l'attaccante neroverde cambia lato ma ancora una volta si fa ipnotizarre da Carnesecchi, che ha di fatto respinto due calci di rigore.

Nella ripresa il Sassuolo dà l'impressione di non crederci e neanche abbozza una reazione. Così la Dea ne approfitta per mettere il lucchetto al match: prima raddoppia Koopmeiners aprendo il piattone da centro area su scarico di Holm. Poi la chiude il subentrato Bakker con un tiro da fuori sporcato da una deviazione