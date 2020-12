Atalanta, summit tra Gomez, Gasp e Percassi: il Papu con la Juve può essere titolare

Nel corso del pomeriggio dopo la conferenza stampa, come riporta Tuttomercatoweb, c'è stato un summit in casa Atalanta, presenti il presidente Percassi, Gasperini e Gomez. Non è successo granché, le posizioni sono rimaste le stesse, tanto è confermato (e in programma) un summit fra il Papu e il proprio entourage per capire il da farsi nei prossimi giorni. Peccato che poi sia maturata l'idea di inserirlo nell'undici ed evitare qualsiasi posizione, per scompigliare e sconvolgere ulteriormente le carte. Certo, giocare contro la Juventus (da titolare) aprirebbe un nuovo enorme momento di riflessione, perché il dado è tutt'altro che tratto. Perché le situazioni non sono irrimediabilmente perdute, ma certamente ingarbugliate.