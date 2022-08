Atalanta, tegola per Gasperini: frattura al perone per Djimsiti

Tegola in difesa per l'Atalanta: si ferma per un brutto infortunio Berat Djimsiti. Il comunicato.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tegola in difesa per l'Atalanta: si ferma per un brutto infortunio Berat Djimsiti. Il comunicato: "Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan, Berat Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il calciatore ha iniziato sin da subito le cure stabilite nel programma di recupero".