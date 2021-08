Atalanta, tegola per l'inizio stagione: problema al ginocchio per Duvan

Tegola per l'inizio stagione dell'Atalanta. Gian Piero Gasperini dovrà infatti fare a meno di Duvan Zapata, fermato da un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro che lo terrà fuori per un mesetto e lo costringerà quindi a saltare le prime due gare di campionato e a non rispondere alla convocazione della Colombia per rientrare, sperano a Bergamo, in occasione della partita contro la Fiorentina del 12 settembre.