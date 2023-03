Atalanta, tegola Scalvini: infortunio con interessamento dei legamenti, rischia il Napoli

Problema fisico per il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini

Problema fisico per il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini, che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno, come evidenziato dagli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore. Per questo, il giocatore sarà assente nella sfida contro l'Udinese, in attesa di valutare gli esatti tempi di recupero. Lo scrive Tuttomercatoweb.com