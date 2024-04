Atalanta, tegola Scalvini: lesione al bicipite femorale: i tempi di recupero

Il difensore, durante il secondo tempo contro il Napoli, si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro.

L'Atalanta perde Scalvini per il mese di aprile. Il difensore, durante il secondo tempo contro il Napoli, si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, infortunio che lo costringerà a saltare almeno le sfide fino ad Atalanta-Empoli del 28 aprile, quindi perdendo il doppio confronto con il Liverpool in Europa League, ma anche quello con la Fiorentina in Coppa Italia. A inizio maggio poi ci sarebbe l'eventuale semifinale europea in caso di passaggio di turno contro i Reds, situazione comunque complicata.