Atalanta, tegola Scamacca: infortunio muscolare, i possibili tempi di recupero

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola in casa Atalanta in vista dei prossimi match. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Gianluca Scamacca, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

L'attaccante ex West Ham si era infortunato nella trasferta di Firenze, quando era entrato in campo nella ripresa al posto di De Ketelaere. Da escludere quindi il suo impiego nell'esordio europeo contro il Rakow e nelle prossime gare di campionato, con l'evoluzione clinica che sarà rivalutata nel corso dei prossimi giorni ma che dovrebbe prevedere uno stop di almeno tre settimane per l'attaccante.