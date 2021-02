Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Gasperini risparmia Zapata, una sorpresa a destra

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta e Torino, in campo a Bergamo alle ore 15 per il 21° turno di Serie A. Queste le scelte dei due allenatori. Gian Piero Gasperini lascia a riposo Duvan Zapata in vista del Napoli, così come de Roon. Maehle è recuperato, ma a destra c'è a sorpresa Ruggeri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti. All.: Nicola.