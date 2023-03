Atalanta, tre assenze contro il Napoli. Ma Gasperini recupera l'ex Zapata

Non recupereranno probabilmente Scalvini e Koopmeiners, mentre Hateboer mancherà per tutta la stagione.

L’Atalanta dovrà far fronte a varie assenze nel match di sabato prossimo contro il Napoli: non recupereranno probabilmente Scalvini e Koopmeiners, mentre Hateboer mancherà per tutta la stagione. In attacco, invece, è rientrato in gruppo l’ex Zapata, pronto a mettersi a disposizione di Gasperini e fornire una soluzione offensiva in più.