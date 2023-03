Atalanta, tre infortunati in dubbio per Napoli e oggi un titolare è in diffida

La squadra di Gasperini oltre ad Hateboer dovrà fare a meno di Zapata, Palomino e Scalvini che sono in dubbio anche per la sfida contro il Napoli.

Atalanta che è di scena questo pomeriggio contro l'Udinese. La squadra di Gasperini oltre ad Hateboer dovrà fare a meno di Zapata, Palomino e Scalvini che sono in dubbio anche per la sfida contro il Napoli. Attenzione anche ai diffidati: è a rischio anche Toloi che in caso di ammonizione salterebbe la sfida del Maradona.