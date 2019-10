Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali: Gasperini non ricorre al turnover per Napoli

Mister Gian Gasperini stavolta non sorprende e conferma il terzetto Gomez-Muriel-Ilicic in attacco. A riposo Toloi e Gosens tra i giocatori più impiegati. Dal 1’, sul fronte opposto, c’è invece il tandem offensivo composto da Lasagna e Okaka, ancora una volta preferiti a Nestorovski. Queste le formazioni ufficiali di Atalanta e Udinese, in campo al Gewiss Stadium dalle 15 per il nono turno di Serie A:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All.: Tudor.