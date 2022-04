Atalanta, ultime da Zingonia: due calciatori a parte, domani rifinitura

Penultimo allenamento in vista della partita che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli domenica alle 15 al Gewiss Stadiu

Penultimo allenamento in vista della partita che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli domenica alle 15 al Gewiss Stadium. Gasperini, come riportato dai nerazzurri sul sito ufficiale, ha diretto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro personalizzato per Toloi e Zapata, rientrato ieri sera. Domani, sabato 2 aprile, è in programma la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.