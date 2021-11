Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali: Muriel dal 1’, out Zapata. Torna Hateboer

Centrocampo inedito per l'Atalanta di Gasperini, con Koopmeiners e Pessina centrali, ma soprattutto Hateboer e Pezzella sulle fasce. Completamente rivoluzionato rispetto a quello visto contro la Juventus. Davanti non c'è Zapata, grande turnover per il tecnico bergamasco. Invece Zanetti utilizza Henry al centro dell'attacco, mentre l'ex Caldara è in difesa con Ceccaroni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pessina, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Kiyine, Thomas Henry, Johnsen. All. Zanetti.