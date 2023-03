Atalanta, Zapata torna a disposizione: le ultime da Zingonia in vista di Napoli

L'attaccante colombiano dell'Atalanta si è allenato e sarà quindi a disposizione per la sfida che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli

Duvan Zapata torna in gruppo. L'attaccante colombiano dell'Atalanta, fermo da tre settimane per un infortunio alla coscia, si è allenato e sarà quindi a disposizione per la sfida che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli nella prossima di campionato. Terapie invece per Koopmeiners e Hateboer, individuale per Zappacosta e Scalvini. Palomino invece ha svolto metà allenamento in gruppo e metà individuale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com