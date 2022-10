Atalanta, Zapata torna in gruppo: le ultime sul colombiano

Buone notizie per l'Atalanta dal fronte Duvan Zapata.

Buone notizie per l'Atalanta dal fronte Duvan Zapata. Come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, infatti, l'attaccante colombiano - riaggregato parzialmente in gruppo nel pomeriggio di martedì - ha svolto oggi insieme ai compagni l'intera doppia sessione. Il giocatore - ricordiamo - è reduce da una lesione al semimembranoso della coscia sinistra. Per la squadra di Gasperini, invece, c'è in programma la partita con la Lazio di domenica al Gewiss Stadium.