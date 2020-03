Attacco del Daily Mail ad Agnelli: "Mediocre che vuole uccidere i sogni! Lo sport non appartiene agli ereditieri..."

Le proposte di Andrea Agnelli per riformare le coppe europee non sono piaciute in Inghilterra e la conferma arriva dalla penna di Martin Samuel, firma autorevole del Daily Mail, che ha dedicato un lungo e duro articolo rivolto proprio al presidente della Juventus, definito "protezionista, mediocre, un uomo senza una sola cellula di sentimento per lo sport", uno che "vuole distruggere la più grande competizione per club al mondo (la Champions League), e con essa il calcio così come lo conosciamo e lo amiamo".

Per il quotidiano, le idee di Agnelli coincidono con la fine della meritocrazia (ricorderete tutti le parole sull'Atalanta) e, sempre secondo Samuel, così "si ucciderebbe lo sport, che appartiene non agli ereditieri di patrimoni, ma ai lavoratori di tutto il mondo". Il giornalista ricorda anche ad Agnelli che "il contributo al calcio europeo della Juventus è come quello del Nottingham Forest, due Coppe dei Campioni. La Juventus non ha mai vinto la Champions in questo millennio, mai nel format a 32 squadre. "Vogliono il diritto di uccidere i sogni con progetti che renderebbero il calcio più banale e mediocre" un'altra frase del tabloid inglese destinata a lasciare il segno.