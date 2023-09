Attacco sterile, i nuovi non si vedono e i problemi dei veterani: la Roma è già in crisi

Un punto in tre partite, già due ko e una squadra molto lontana dall'essere quadrata e cinica. Quanti punti interrogativi nella Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto in tre partite, già due ko e una squadra molto lontana dall'essere quadrata e cinica. La Roma arriva alla sosta per le nazionali con più punti interrogativi che certezze e José Mourinho è al lavoro per analizzare cosa non va nei giallorossi, per cercare di dare una sterzata ad una stagione partita malissimo. E la Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio, analizzando gli aspetti più complicati di questo inizio campionato della Roma, da un attacco sterile ad una difesa che non è più imperforabile.

La crisi di Rui Patricio e Smalling

Un portiere che ha qualche responsabilità di troppo sui gol subiti e un centrale lontano parente del difensore roccioso emerso negli ultimi anni di A. La difesa della Roma soffre anche per il momento no di Rui Patricio e di Chris Smalling, simboli delle difficoltà di questo inizio stagione della Roma. Proprio sulla difesa erano basati i successi di Mourinho, che grazie ad una retroguardia forte e solida riusciva a compensare una fase offensiva sterile. Ma ora anche la difesa non va e il tecnico potrebbe pensare di cambiare, magari passando ad una linea a quattro.

Le difficoltà dei nuovi

Il mercato ha dato una mano alla squadra di Mou, ma in alcuni elementi è stato troppo tardivo. Con Lukaku arrivato solo nell'ultima settimana (così come Azmoun, che è però ai box in questo momento), il solo Aouar fino ad ora ha brillato tra i volti nuovi. Male Paredes e Llorente, Kristensen non ha portato al salto di qualità, mentre Renato Sanches è alle prese con problemi fisici e N'Dicka ancora non è stato preso in considerazione. La crescita della Roma passa anche da loro, che per i giallorossi dovranno essere un fattore positivo in più.