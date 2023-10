Avanti 2-0 la Lazio si fa rimontare dall'Atalanta, ma poi ci pensa Vecino: finisce 3-2

Partita per cuori forti all'Olimpico, con la Lazio che porta a casa tre punti quando tutto lasciava pensare a l'ennesima giornata di rimpianti.

Partita per cuori forti all'Olimpico, con la Lazio che porta a casa tre punti quando tutto lasciava pensare a l'ennesima giornata di rimpianti. Avanti di due reti, i biancocelesti si fanno riprendere. Ci pensa Vecino a sette minuti dalla fine a regalare un successo divenuto ormai insperato e per questo ancora più bello: 3-2 il finale e alcune indicazioni importanti, soprattutto in attacco.

L'Atalanta paga l'inizio complicato, con un'autorete sfortunata di De Ketelaere dopo 5' e un raddoppio subito all'11' che metterebbe ko anche un toro. Gli sforzi compiuti per rimontare, trovando il gol con Ederson e Kolasinac e le fatiche di Lisbona alla lunga si fanno sentire. Si rivede Scamacca ma l'attaccante deve ancora ritrovare il ritmo, male Pasalic come sostituto di Koopmeiners, con Gasperini costretto a gettare nella mischia l'olandese già nella ripresa. Passo indietro per la difesa, che dopo tre partite consecutive senza subire reti ne incassa tre in una volta sola. I nerazzurri vanno alla pausa con 13 punti, ma sempre avanti ai biancocelesti.