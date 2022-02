Avv. Salernitana: "Sciocchezze sull'addio di Colantuono, ma anche Ancelotti è stato esonerato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: "Vicenda legata ai due ragazzi della Primavera? Siamo sconvolti. Lo sport dovrebbe sentire all'esatto contrario. Profonda tristezza per me e il presidente Iervolino. Verificheremo la vicenda in maniera approfondita però vivere una cosa del genere con un progetto che abbiamo noi non è l'ideale. Dobbiamo correre, siamo presi da mille questioni. È appena un mese che siamo subentrati.

Spezia? Due rigori, di cui nessuno a favore dopo due perle di Verdi. Dispiace. Da tifoso del Napoli dico che i salernitani mi hanno stupefatto: una passione del genere l'ho vista solo a Bilbao. Quella fu la sconfitta del Napoli in cui mi sono divertito di più. Sono molto fiducioso per la Salernitana, nonostante la distanza. Ci sono giocatori fortissimi, esploderanno. Si vedeva già Verdi fosse in forma, per cui ce l'aspettavamo. Ma non è l'unico. Bohinen ricorda Fabián Ruiz, Emerson anche è forte. La Salernitana farà un bel campionato. Siamo partiti con un handicap forte. Vedremo come andranno le cause in corso. Attendiamo i risultati a breve. Non mi aspettavo la Lega assumesse una posizione così contraria. Significherebbe affrontare due partite non proibitive, la stagione passa anche da lì. Le squadre che ci precedono le vedo abbastanza ben messe. Siamo in questa situazione anche per i risultati delle altre. Non credo che lo Spezia meritasse di vincere a Napoli o a Milano. Poi ci sono gli episodi dell'ultima gara, Kastanos poteva segnare il gol vittoria. Penalizzati dalle decisioni arbitrali? Non entreremo mai in questo spirito, non è il modo giusto per affrontare le cose. C'è entusiasmo nell'ambiente. Lo stesso Ribery è voluto restare perché divertito dall'avventura. Io credo che una sorpresa possa essere Perotti, l'ho visto bene. Dal punto di vista della modulistica è stato un lavoro importante, mi fa male ancora la testa (ride, ndr). Siamo molto carichi, trovo un terreno molto fertile.

Colantuono in bilico? Ci giochiamo tutto, tutti sono in discussione. Quello dell'allenatore è un mestiere precario di per sé. A Napoli è stato esonerato Ancelotti. Sono sciocchezze quelle riguardo l'addio di Colantuono. Sabatini è una persona serissima, figuriamoci se con la sua esperienza si mette a ragionare sugli allenatori mentre c'è la testa al campo. Allo stato attuale non c'è nulla. Ci giochiamo tutto in poco tempo, sono tutte finali. Ovvio che l'allenatore è sempre il capro espiatorio perché non si può cambiare la squadra visto il mercato è chiuso. Meglio di Sabatini non potevamo trovare. In questo gruppo le deleghe sono piene, tutti i meriti sono di Sabatini, così come le responsabilità. Lui è un grande del calcio, noi ne sappiamo molto meno".