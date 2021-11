Azionista Juventus: "Plusvalenze? Area grigia e ai limiti dell'illecito, ma non è reato"

Salvatore Cozzolino, piccolo azionista della Juventus, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "La juventinità? Nel 1974 ero a Torino, vidi Juve-Bologna, ero bambino ed è nato l'amore per i colori bianconeri. La Juve quest'anno non è competitiva, si tratta di un anno di transizione e saranno poste le base per il futuro.

Nedved? Sono stato uno di quelli che ha stigmatizzato i suoi comportamenti, quando si fa il dirigente bisogna mantenere un contegno diverso da quando si è giocatori. Le intemperanze di dirigenti credo che siano all'ordine del giorno e sono un brutto esempio per tutte le squadre. Bisogna recepire lo stile della società.

Sulle plusvalenze? La normativa prevede che le società di calcio possano scambiarsi i giocatori, con una valutazione anche empirica. Stiamo parlando di un'area grigia, anche le inchieste che ci sono adesso su questa tematica finiranno con un buco nell'acqua. Sia per la Juve sia per il Napoli. Non è una truffa dal punto di vista della fregatura per qualcuno. Gli effetti finali sono legati solo ad un trasferimento di cifre da un bilancio all'altro. Faccio il caso della Juventus: le ricapitalizzazioni alla Juventus sono state fatte ogni qualvolta era necessario farlo con l'ultimo di 400 milioni. Sulle plusvalenze, fin quando non ci sarà una normativa precisa, fare questo player trading non è reato, non è illecito. È semplicemente un trasferimento fondi di bilancio ai limiti dell'illecito. A me non piace, è una cattiva abitudine. Ma, alzare un polverone serve a poco, perché c'è quest'area grigia. Va sollecitata una normativa più stringente.

Esiste un'area nera? Fin quando si parla dei pinco pallini qualsiasi, si deve normare nella direzione stringente. Pjanic-Arthur non si può menzionare come caso, invece. Il problema è quello di giocatori che non hanno un pedigree di un certo tipo. Bisogna evitare operazione di pulizia di bilancio. Da qui, però, a definirli reati, bisogna chiedere ad un pm. Da piccolo azionista, dico che non tolgono soldi a nessuno. Sottoscriverò il mio aumento di bilancio, ma si tratta di pochi euro per me"