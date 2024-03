Azmoun spaventa la Roma: "Infortunio grave, sono certo sia uno stiramento"

Guai alla coscia sinistra sembravano inizialmente per lui, che ha confermato che non si tratti di un problema da poco.

Brutte notizie per la Roma: l'attaccante Sardar Azmoun (29 anni) si è fatto male nell'ultimo impegno con la maglia dell'Iran contro il Turkmenistan, vedendosi costretto a chiedere il cambio e lasciare il campo in anticipo.

Guai alla coscia sinistra sembravano inizialmente per lui, che ha confermato che non si tratti di un problema da poco: "Il mio infortunio è grave. Devo fare una risonanza magnetica ma sono certo di avere uno stiramento al tendine del ginocchio", ha detto Azmoun parlando al portale locale Varzesh3. Nelle prossime ore il centravanti è atteso di rientro nella Capitale per sottoporsi agli esami di rito.