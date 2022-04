Badelj inguaia Mazzarri: il Genoa batte al fotofinish il Cagliari e torna a sperare

Il Genoa batte 1-0 il Cagliari nello scontro salvezza a Marassi.

Il Genoa batte 1-0 il Cagliari nello scontro salvezza a Marassi. I padroni di casa partono con molta veemenza rendendosi subito pericolosi con Portanova ma la sua conclusione viene bloccata da Cragno. La formazione di Blessin appare più in palla e pochi istanti più tardi trova Ekuban che sguscia via a due avversari ma si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita del numero 28 isolano. La risposta cagliaritana arriva con una discesa di Joao Pedro a sinistra ma il suo diagonale è troppo debole e bloccato a terra da Sirigu. Verso la mezz’ora il Genoa potrebbe passare con una conclusione dalla distanza a botta sicura di Amiri che termina a lato. Nella ripresa è sempre il Genoa a fare la partita, ma Cagliari vicinissimo al vantaggio al 48' con un palo di Joao Pedro. Sardi sempre pericolosi in contropiede, con i padroni di casa alla disperata ricerca del gol vittoria, che arriva all'89': esplode Marassi quando Badelj raccoglie un tocco di Yeboah e batte Cragno con un destro sul primo palo. Liguri ora a soli tre punti dal quart'ultimo posto occupato proprio dalla squadra di Mazzarri.