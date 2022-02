Bakayoko, flop anche al Milan: 0 minuti giocati nelle ultime 5 gare

Altra stagione negativa per Tiemoué Bakayoko, che dopo i rientri dalla Coppa d’Africa di Ismael Bennacer e Franck Kessie, è sparito dai radar rossoneri. L'ex Napoli non scende in campo dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia dello scorso 17 gennaio. Sono dunque ben 5 le partite (fra campionato e Coppa Italia) consecutive in cui il mediano non subentra nemmeno. Il destino per lui appare sempre più lontano dal Milan.