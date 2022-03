Bakayoko, flop anche al Milan: 0 minuti giocati nelle ultime 7 partite

Appare ormai evidente che Bakayoko è ai margini del progetto rossonero dopo la passata esperienza negativa dell’anno scorso a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Guardando le ultime partite balza all’occhio il fatto che Tiémoué Bakayoko, nelle ultime 7 partite disputate dal Milan (5 di campionato e 2 di Coppa Italia), non è mai sceso in campo. Il centrocampista francese non mette piede sul terreno di gioco dal 17 gennaio 2022, ossia dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia. Appare ormai evidente che Bakayoko è ai margini del progetto rossonero dopo la passata esperienza negativa dell’anno scorso a Napoli.