Bakayoko sui social: "La polizia è andata oltre. E se non fossi stato un calciatore?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a far discutere la disavventura accaduta al centrocampista del Milan, Tiemoue Bakayoko, che a inizio luglio è stato fermato e perquisito dalla Polizia in centro a Milano, con tanto di pistola spianata (un chiaro scambio di persona, ndr). Attraverso un video postato su Instagram, il centrocampista del Milan ha sottolineato come i metodi della Polizia non gli siano piaciuti: "Le autorità milanesi hanno dichiarato che è stato un errore, che si sono resi conto della cosa solo sul momento. L’errore è umano, non ho alcun problema da questo punto di vista, ma il modo e la metodo utilizzati sono stati per me un problema. Credo si sia andati oltre".