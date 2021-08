Bakayoko torna in Italia: ingaggio milionario al Milan per l'ex azzurro

La Gazzetta dello Sport spiega come, nonostante restino da definire dei dettagli che potrebbero farne slittare l'arrivo, il Milan sia ormai vicinissimo a Tiémoué Bakayoko. Il summit di ieri in particolare ha permesso di sbrogliare una matassa che nelle scorse settimane aveva dato da lavorare a Paolo Maldini e Ricky Massara.

Il giocatore è pronto a firmare per 2,5 milioni. Nel 2019 il Chelsea chiedeva oltre 20 milioni, target considerato troppo elevato, e ora, alla soglia dei 28 anni, i vertici dei Blues hanno provato a rifare il giochino in funzione del riscatto della prossima estate. Ma tutto lascia credere che la pratica possa essere risolta in giornata.